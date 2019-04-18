В Вырумаа под колесами трактора погиб мужчина

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, инцидент имел место в деревне Куутси волости Рыуге. По предварительным данным, находившийся за рулем трактора 42-летний мужчина и помогавший ему 70-летний мужчина работали в поле. В какой-то момент пожилой мужчина оказался позади трактора, чтобы отцепить от него культиватор.

По словам водителя трактора, он предварительно убедился в безопасности маневра и начала движение задним ходом, но, к сожалению, в этот момент помогавший ему 70-летнйи мужчина угодил под колеса трактора.