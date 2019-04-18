В Вырумаа под колесами трактора погиб мужчина

Сегодня вечером в Вырумаа произошел трагический инцидент. Во время сельскохозяйственных работ погиб попавший под двигавшийся задним ходом трактор 70-летний мужчина.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, инцидент имел место в деревне Куутси волости Рыуге. По предварительным данным, находившийся за рулем трактора 42-летний мужчина и помогавший ему 70-летний мужчина работали в поле. В какой-то момент пожилой мужчина оказался позади трактора, чтобы отцепить от него культиватор.
По словам водителя трактора, он предварительно убедился в безопасности маневра и начала движение задним ходом, но, к сожалению, в этот момент помогавший ему 70-летнйи мужчина угодил под колеса трактора.
Водитель трактора вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пожилого мужчину, но спасти его жизнь не удалось.