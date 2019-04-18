Порошенко пригрозил украинцам дефолтом после победы Зеленского

По словам Порошенко, Коломойский собирается вернуть себе национализированную в 2016 году собственность после победы на президентских выборах артиста и бизнесмена Владимира Зеленского, которого он в очередной раз назвал марионеткой бизнесмена. «Как видите, им (Коломойскому и другим олигархам — прим. ред.) не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла», — сказал Порошенко. Президент утверждает, что если план олигарха будет реализован, миллионы клиентов банка потеряют свои вложения, что приведет Украину к новому экономическому кризису.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение о незаконности прошедшей в 2016 году приватизации принадлежащей Игорю Коломойскому финансовой группы «Приват», куда входит «Приватбанк». Нацбанк Украины (НБУ) уже заявил о намерении обжаловать это решение, что поддержало правительство Украины в лице премьер-министра Владимира Гройсмана. Порошенко в своем обращении также одобрил позицию НБУ.

Позже в штабе Зеленского заявили, что в возможной повторной приватизации «Приватбанка» виновата судебная реформа «имени Порошенко», из-за которой Нацбанк Украины проигрывает суд олигарху вместо защиты национальных интересов. «Один вопрос: да кто же все-таки марионетка Коломойского?» — пишет команда кандидата в президенты Украины в своем официальном Telegram-канале.

Ранее Порошенко заявил, что приватизация «Приватбанка» может навредить отношениям Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и обвалить курс гривны. Коломойский в свою очередь утверждал, что за национализацией его активов стоял именно МВФ.

Решение суда по "Приватбанку" было принято за несколько дней до второго тура президентских выборах. Петр Порошенко неоднократно обвинял своего оппонента Владимира Зеленского в том, что он является «марионеткой Коломойского».