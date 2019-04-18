Причиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыкание

Ранее в качестве предварительной версии называли проблемы с электрикой, версию поджога приоритетной не считалась. Очаг возгорания находился у шпиля собора, где велись строительные работы.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Перед этим в соборе сработала пожарная сигнализация, но сотрудники не обнаружили возгорания и не вызвали пожарных.

Окончательно огонь удалось потушить лишь на утро 16 апреля. Сгорели большая часть крыши и шпиль собора, однако несущие конструкции здания устояли.