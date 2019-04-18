Чт, 18.04.2019
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Причиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыкание

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Собор Парижской Богоматери после пожара.

ФОТО: - / AFP

По данным следствия, причиной пожара в Cоборе Парижской Богоматери, вероятно, стало короткое замыкание, сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию.

Ранее в качестве предварительной версии называли проблемы с электрикой, версию поджога приоритетной не считалась. Очаг возгорания находился у шпиля собора, где велись строительные работы. 

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Перед этим в соборе сработала пожарная сигнализация, но сотрудники не обнаружили возгорания и не вызвали пожарных.

Окончательно огонь удалось потушить лишь на утро 16 апреля. Сгорели большая часть крыши и шпиль собора, однако несущие конструкции здания устояли.

Объявлена международная кампания по сбору средств на восстановление здания. Нотр-Дам могут закрыть на шесть лет.

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