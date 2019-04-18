Фото: в Ülemiste City заложен краеугольный камень крупнейшего парковочного здания

Новая крытая парковка будет объединена с 12-этажным офисным зданием, которое построят к маю 2020 года. Стоимость строительства обоих зданий составляет около 25 млн евро.

«Парковочное здание на 540 мест будет возводиться параллельно с новым 12-этажным офисным зданием по адресу Сепапая, 1. В будущем это облегчит процесс парковки для нынешних съемщиков и поможет принять новых, потому что парковка будет готова раньше офисного здания, - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. - Благодаря строительству парковочного здания площадь квартала будет использоваться более функционально: например, перед знакомой многим «Девушкой с зонтиком» мы сделаем зону отдыха – там появится площадь с фонтаном и скамейками, где в будущем будут проводить различные мероприятия».

«Мы построили в Ülemiste City уже три парковочных здания, и благодаря этим проектам, у нас сложились доверительные отношения с руководителями квартала, - сказал председатель правления Nordecon Betoon OÜ Майт Рыымусаар. - Technopolis Ülemiste – это требовательный и опытный девелопер, заинтересованный в высоком уровне качества. Наша первая парковка, которая была готова в январе 2015 года, получила специальный приз за архитектуру и строительство на конкурсе «Бетонное сооружение года». Все построенные нами парковочные здания были успешно введены в эксплуатацию».

Офисное здание и расположенная рядом крытая парковка будут объединены между собой галереей, а попасть на парковку можно будет со стороны улицы Суур-Сыямяэ. В здании, рассчитанном более чем на 540 парковочных мест, предусмотрена также велосипедная парковка. С южной стороны нового офисного здания построят площадь с фонтаном и зонами отдыха.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) – это девелопер современного района Ülemiste City, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода Двигатель. В квартале работают более 400 предприятий и 10000 сотрудников. AS Technopolis Ülemiste принадлежит на 49% концерну Mainor Ülemiste и на 51% через Technopolis Baltic Holding OÜ дочернему предприятию концерна Technopolis - Technopolis Plc.Technopolis.