Чт, 18.04.2019
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Смартфоны Samsung Galaxy S10 получили специальный ночной режим съемки

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Samsung Galaxy S10 neli erinevat versiooni

ФОТО: Aivar Pau

Компания Samsung начала распространять свежее обновление прошивки для флагманских смартфонов Galaxy S10. Главным нововведением стал специальный ночной режим съемки в приложении камеры. 

Ранее уже сообщалось, что подобная функция может появиться в конце апреля или начале мая. Как можно наблюдать, слухи вполне оправдались. Обновление также включает апрельское обновление безопасности Android и доступно на данный момент для пользователей из Швейцарии, пишет ixbt.com.

Samsung раскритиковали за ее неспособность создать конкурентоспособный аналог специальных ночных режимов, имеющихся в смартфонах Google и Huawei. Режим под названием  Bright Night, представленный в Galaxy S10, оказался бесполезным, поскольку работает недостаточно хорошо и только автоматически. Пользователи не могут вручную включить Bright Night, когда захотят. 

Судя по всему, теперь корейский разработчик просто выделил функцию Bright Night в специальный режим, который пользователи могут включить, как только захотят. Однако качество съемки при этом осталось прежним. 

Обновляемся. Смартфоны Samsung Galaxy S10 получили специальный ночной режим съёмки
 

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