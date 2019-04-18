Смартфоны Samsung Galaxy S10 получили специальный ночной режим съемки

Компания Samsung начала распространять свежее обновление прошивки для флагманских смартфонов Galaxy S10. Главным нововведением стал специальный ночной режим съемки в приложении камеры.
Ранее уже сообщалось, что подобная функция может появиться в конце апреля или начале мая. Как можно наблюдать, слухи вполне оправдались. Обновление также включает апрельское обновление безопасности Android и доступно на данный момент для пользователей из Швейцарии, пишет ixbt.com.
Samsung раскритиковали за ее неспособность создать конкурентоспособный аналог специальных ночных режимов, имеющихся в смартфонах Google и Huawei. Режим под названием Bright Night, представленный в Galaxy S10, оказался бесполезным, поскольку работает недостаточно хорошо и только автоматически. Пользователи не могут вручную включить Bright Night, когда захотят.
Судя по всему, теперь корейский разработчик просто выделил функцию Bright Night в специальный режим, который пользователи могут включить, как только захотят. Однако качество съемки при этом осталось прежним.