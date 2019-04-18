Галерея: в Тапа наградили союзников и двух овчарок

Церемония награждения прошла на территории военной базы в Тапа. Эстония отблагодарила не только бельгийских солдат, принимавших участие в боевой группе НАТО в Тапа, но и двух собак: немецкую овчарку Нэша и бельгийскую овчарку Каю. Обе собаки принимали участие в боевых миссиях, причем Кая успела побывать в Афганистане и получить там свою первую медаль.