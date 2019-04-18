Галерея: в Тапа наградили союзников и двух овчарок

В четверг бельгийские военные из боевой группы НАТО получили награды из рук канцлера Министерства обороны Кристьяна Прийка. Таким образом государство поблагодарило союзников за службу в Эстонии.
Наряду с военнослужащими медали получили и их четвероногие сослуживцы: немецкая овчарка Нэш и бельгийская овчарка Кая, пишет rus.err.ee.
Церемония награждения прошла на территории военной базы в Тапа. Эстония отблагодарила не только бельгийских солдат, принимавших участие в боевой группе НАТО в Тапа, но и двух собак: немецкую овчарку Нэша и бельгийскую овчарку Каю. Обе собаки принимали участие в боевых миссиях, причем Кая успела побывать в Афганистане и получить там свою первую медаль.