Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

"После пожара в соборе Парижской Богоматери префектура полиции Парижа издала указ, которым устанавливается периметр безопасности, предполагающий запрет на передвижение людей и транспортных средств ", - говорится в сообщении.

В периметр безопасности входят набережная Марш-Нёф, Аршевеш, О-Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь, передает Newsru.com. Данное решение, как указали в префектуре полиции, принято "по соображениям безопасности" в связи с пожаром, произошедшим в соборе несколько дней назад.

Кроме острова Ситэ, манифестации "желтых жилетов" запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях, а также в районе резиденции французского лидера - Елисейском дворце.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из Великобритании, Германии, России и других стран.

Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протесты, проходящие по субботам, сопровождаются беспорядками, грабежами и вандализмом.

Согласно февральским данным социологической службы, 52% французов считали, что "желтые жилеты" должны прекратить свои манифестации. Как отмечают социологи, поддержка движения со стороны населения упала.