Пт, 19.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

TOPSHOT - Roses have been laid near Notre-Dame-de Paris Cathedral a day after a fire devastated the cathedral in central Paris on April 16, 2019. - French investigators probing the devastating blaze at Notre-Dame Cathedral on April 15, 2019, questioned workers who were renovating the monument on April 16, as hundreds of millions of euros were pledged to restore the historic masterpiece. As firefighters put out the last smouldering embers, a host of French billionaires and companies stepped forward with offers of cash worth around 600 million euros ($680 million) to remake the iconic structure. (Photo by ludovic MARIN / AFP)

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Парижские власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля. Об этом префектура столичной полиции сообщила в четверг в своем микроблоге Twitter.

"После пожара в соборе Парижской Богоматери префектура полиции Парижа издала указ, которым устанавливается периметр безопасности, предполагающий запрет на передвижение людей и транспортных средств ", - говорится в сообщении.

В периметр безопасности входят набережная Марш-Нёф, Аршевеш, О-Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь, передает Newsru.com. Данное решение, как указали в префектуре полиции, принято "по соображениям безопасности" в связи с пожаром, произошедшим в соборе несколько дней назад.

Кроме острова Ситэ, манифестации "желтых жилетов" запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях, а также в районе резиденции французского лидера - Елисейском дворце.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из Великобритании, Германии, России и других стран.

Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протесты, проходящие по субботам, сопровождаются беспорядками, грабежами и вандализмом.

Согласно февральским данным социологической службы, 52% французов считали, что "желтые жилеты" должны прекратить свои манифестации. Как отмечают социологи, поддержка движения со стороны населения упала.

Впрочем, согласно апрельским опросам, 82% французов по-прежнему недовольны социальной политикой властей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ