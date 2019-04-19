Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз

Второй тур, запланированный на 21 апреля, по крайней мере евродепутаты комментируют более охотно, пишет Deutsche Welle. В ЕС чиновники и политики всегда подчеркивают, что не имеют преференций на выборах в других странах. В то же время можно было заметить расположение, скорее к нынешнему президенту Петру Порошенко как варианту известному, с меньшими рисками. Владимир Зеленский, лидирующий по итогам первого тура, в Брюсселе был "терра инкогнита".

Восприняли ли Зеленского в Брюсселе?

За время, прошедшее после первого тура, изменилось немного. Евродепутат из фракции Европейской народной партии Эдуард Кукан признает, что имя Зеленского стало более известным. Но, по его мнению, политики за пределами Украины как не считают "фантастическими" его действия по сегодняшний день, так и не имеют "фантастических" ожиданий в связи с этим кандидатом. Кукана волнуют возможные связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Сам кандидат такое политическое влияние отрицает.

Социал-демократ Кати Пири отмечает, что для Брюсселя Зеленский остается черным ящиком. То, что он мало общался с журналистами, не давал пресс-конференций и вел кампанию преимущественно в соцсетях, она называет современным популизмом. В итоге Зеленский смог получить поддержку очень разных групп избирателей. "Но в тот момент, когда он начнет формулировать детали своей политики, он начнет терять часть этих избирателей", - говорит член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пири. Ее очень интересует позиция Зеленского касательно ЕС, России и ключевых реформ в стране.

Директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн подтверждает, что Зеленский малоизвестен в политических кругах ЕС. "Но в Брюсселе начинают осознавать, что, вполне вероятно, в Украине произойдет смена президента", - добавляет эксперт. Напомним, опубликованный на этой неделе соцопрос продемонстрировал почти троекратное преимущество Зеленского над Порошенко в симпатиях избирателей.

Отношение к Порошенко

Нынешнего президента Украины в Брюсселе традиционно и хвалят за реформы, и критикуют. "У нас были трудности с Порошенко, но мы видели реформы, хотя иногда, по нашему мнению, и слишком медленные", - говорит Пири.

Кукан более дипломатичен: "Украинцы достаточно хорошо знают президента Порошенко, и на выборах они будут решать в соответствии с тем, насколько он реализовал свои прошлые обещания".

Депутат Хельмут Шольц, являющийся в Европарламенте спикером фракции левых по Украине, более решительно комментирует ситуацию в Украины: "Порошенко не выполнил того, за что его избрали в 2014 году, не сделал прорыв". В то же время он не скрывает скепсиса и в отношении Зеленского: "Я не знаю, действительно ли он воплощает то обновление, на которое рассчитывают люди".

Главное ожидание Евросоюза от Украины