Пт, 19.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Тийт Вяхи: соседи могут иметь разногласия, но общаться должны

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тийт Вяхи в посольстве Эстонии в России.

ФОТО: Andres Einmann

По словам бывшего премьер-министра Тийта Вяхи, встреча президентов Эстонии и России является важным событием, поскольку соседи должны вести диалог. Хотя никто не ожидал от встречи какого-то прорыва или значимых договоренностей, она может стать первым шагом к нормализации отношений, пишет Majandus.

Вчера Вяхи сообщил Postimees, что присутствовал на открытии посольства, чтобы стать свидетелем исторического события. По словам Вахя, встреча президентов России и Эстонии является важным событием, так как соседи должны общаться.

«Соседи не должны быть единого мнения по всем вопросам, поскольку у каждого государства есть свои интересы. Но общаться нужно», - сказал Вяхи.

Он вспомнил, как в бытность премьер-министром он встречался с тогдашним главой правительства России Егором Гайдаром. «Я сказал ему, что являюсь патриотом Эстонии и отстаиваю интересы Эстонии, а он как патриот России защищает интересы своей страны. Но общаться мы все равно должны. После этого Гайдар пожал мне руку и сказал, что мы нашли общий язык», - поделился воспоминаниями Вяхи.

По мнению Вяхи, не стоит ждать от встречи президентов существенного прорыва, но данное событие может стать первым шагом к нормализации отношения между государствами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ