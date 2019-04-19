Тийт Вяхи: соседи могут иметь разногласия, но общаться должны

Вчера Вяхи сообщил Postimees, что присутствовал на открытии посольства, чтобы стать свидетелем исторического события. По словам Вахя, встреча президентов России и Эстонии является важным событием, так как соседи должны общаться.

«Соседи не должны быть единого мнения по всем вопросам, поскольку у каждого государства есть свои интересы. Но общаться нужно», - сказал Вяхи.

Он вспомнил, как в бытность премьер-министром он встречался с тогдашним главой правительства России Егором Гайдаром. «Я сказал ему, что являюсь патриотом Эстонии и отстаиваю интересы Эстонии, а он как патриот России защищает интересы своей страны. Но общаться мы все равно должны. После этого Гайдар пожал мне руку и сказал, что мы нашли общий язык», - поделился воспоминаниями Вяхи.