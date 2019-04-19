Прибыль KredEx за год превысила миллион евро

Благодаря поручительствам по кредитам в сфере предпринимательства, кредитам, венчурному фонду и фонду частного капитала KredEx ускорилось развитие 538 предприятий, а благодаря поручительству по жилищным кредитам и субсидиям улучшились жилищные условия 12 906 семей, сообщила пресс-служба предприятия.

По словам руководителя KredEx Лехара Кютта, 2018 год был для KredEx успешным. «Объем поручительств по жилищным кредитам постоянно оставался на высоком уровне, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1%. Благодаря поручительству KredEx на сумму 34 млн евро банки профинансировали приобретение или реновацию 3337 объектов жилья на сумму 277 млн евро. Каждый пятый жилищный кредит в Эстонии был выдан под поручительство KredEx,- отметил Лехар Кютт. - Объем поручительств по предпринимательским кредитам уменьшился по сравнению с прошлым годом на 15%. Это проистекает, прежде всего, из хороших перспектив экономики и связанной с этим более мягкой кредитной политики банков, а также изменений в наших услугах в конце 2017 года. Всего на конец 2018 года KredEx стал поручителем для 20 452 предприятий, частных лиц и квартирных товариществ на сумму 1,1 млрд евро».

Брутто-доход от основной деятельности KredEx составил 7,7 млн евро, что в сравнении с уровнем 2017 года означает рост почти на 0,4 миллиона евро. В том числе доходы, связанные с кредитными поручительствами, достигли 4,1 млн евро, а доходы от процентов по кредитам — 1,7 млн евро. По состоянию на конец года нетто-имущество KredEx составило 79,2 млн евро, объем баланса — 207,6 млн евро, остаток обязательств по поручительствам — 223,3 млн евро, а кредитный портфель — 50,3 млн евро.

Сумма отчислений в покрытие возможных убытков по поручительствам и кредитам в 2018 году всего составила 3,1 млн евро. Сумма возмещений убытков в связи с поручительствами по кредитам в течение года составила 0,6 млн евро. В сравнении с 2017 годом размер убытка уменьшился как в предпринимательской, так и в жилищной сфере. С момента основания в 2001 году KredEx возместил убытков по кредитным поручительствам на сумму 31,6 млн евро.

«Предлагая финансовые услуги, KredEx исходит, прежде всего, из общественных интересов, оказывая помощь предприятиям и жителям там, где рынок не работает. Для выполнения своей миссии KredEx берет на себя более высокий риск, чем частные финансовые учреждения, но в среднем в долгосрочной перспективе целью является поддержание самоокупаемости. В то же время в отдельные годы может быть получена либо значительная прибыль, либо понесены значительные убытки», — пояснил Кютт. За все время своей деятельности KredEx заработал в целом 10,9 млн евро прибыли.

KredEx продолжил также играть роль инвестора в фондах фондов Balti Innovatsioonifond I и EstFund, предлагающих частный и венчурный капитал, а также роль управляющего фондом фондов Early Fund II посредством дочернего предприятия AS SmartCap. При поддержке трех указанных фондов в быстро развивающиеся предприятия региона будет вложено около 700 млн евро.