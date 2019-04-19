Названы самые выгодные месяцы для путешествий

Эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Оказалось, что самые дешевые месяцы для поездок — февраль, март, октябрь и ноябрь. Если планировать поездку в указанное время, то можно сэкономить на авиабилетах до 20-30 процентов от среднегодовой стоимости, пишет lenta.ru.
Также специалисты отметили, что самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь, а для путешествий по другим направлениям — июль.
«Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты — как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом», — уточнили эксперты, добавив, что если бронировать авиабилеты за три-шесть месяцев до поездки, то можно найти выгодные предложения.