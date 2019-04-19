Пт, 19.04.2019
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Эстонского аналитика удивила продолжительность встречи Путина и Кальюлайд

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Kadri Liik

ФОТО: Mihkel Maripuu

Старший научный сотрудник Международного центра оборонных исследований, эксперт по российской политике Кадри Лийк оказалась удивлена тем, что встреча президента России Владимира Путина с главой эстонского государства Керсти Кальюлайд продлилась два с половиной часа.

"Сначала планировалось, что встреча будет короче, но в итоге она продлилась в общей сложности два с половиной часа. Это довольно много", - сказала Кадри Лийк в эфире программы "Первая студия" на телеканале ETV.

По словам Лийк, встреча в Кремле может облегчить обсуждение некоторых двусторонних вопросов в будущем: "Это могли бы быть не очень политизированые вопросы и которые были бы полезны для обсуждения. Например, мне понравилось то, что президенты говорили об энергетических проблемах".

По ее мнению, встреча Владимир Путина и Керсти Кальюлайд была дружеской, так как это были не переговоры, где каждые стороны должны отчаянно отстаивать свои позиции, чтобы чего-то добиться, пишет rus.err.ee.

Кадри Лийк считает, что Путин в любом случае выигрывает от встречи с Кальюлайд, поскольку она показывает, что Россия не находится в изоляции.

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