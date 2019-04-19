В интернете начали продавать якобы обгоревшие куски собора Парижской Богоматери

eBay removes 'section of timber from the fire of Notre-Dame' https://t.co/bbGE9rCy4O — HuffPost UK (@HuffPostUK) April 17, 2019

People sell 'embers' of Notre Dame fire on eBayhttps://t.co/ApLJ8LMXTB pic.twitter.com/GHinWXQGw0 — Newshub (@NewshubNZ) April 18, 2019

Так, один торговец пытался продать якобы найденное на месте пожара обгоревшее бревно уже через сутки после трагического события.

Галерея: Пожар в соборе Парижской Богоматери

Пользователи Twitter делятся и тем, что в интернет-магазине торгуют футболками с надписью Je Suis Notre Dame.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Как сообщает Daily Mail, Ebay быстро отреагировал и удалил аукционы, связанные с трагическим событием, так как правила магазина предусматривают, что нельзя продавать товары, которые характеризуются как "получение прибыли из страданий людей".

Некоторые интернет-пользователи указали, что продающие такие вещи "больные" и с совершенно "дурным вкусом".