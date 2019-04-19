Пт, 19.04.2019
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В интернете начали продавать якобы обгоревшие куски собора Парижской Богоматери

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Пожар в соборе Парижской Богоматери

ФОТО: AFP/SCANPIX

В интернет-магазине Ebay сразу же после пожара в соборе Парижской Богоматери появились несколько торговцев, которые пытаются разжиться за счет несчастья, сообщает Daily Mail.

Так, один торговец пытался продать якобы найденное на месте пожара обгоревшее бревно уже через сутки после трагического события.

Галерея: Пожар в соборе Парижской Богоматери

Пользователи Twitter делятся и тем, что в интернет-магазине торгуют футболками с надписью Je Suis Notre Dame.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Как сообщает Daily Mail, Ebay быстро отреагировал и удалил аукционы, связанные с трагическим событием, так как правила магазина предусматривают, что нельзя продавать товары, которые характеризуются как "получение прибыли из страданий людей".

Некоторые интернет-пользователи указали, что продающие такие вещи "больные" и с совершенно "дурным вкусом".

Галерея: Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери

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