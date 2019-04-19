Паэт: при новой коалиции сдвигов в отношениях между Эстонией и Россией не будет

По мнению реформиста Паэта, который также находился в Москве и принял участие в церемонии открытия отремонтированного посольства Эстонии, даже в условиях непростых отношений руководители государств должны разговаривать друг с другом и держать каналы для общения открытыми, поскольку никто не знает, когда они смогут понадобиться.

По мнению бывшего главы МИДа, теперь важно, какую роль в установлении эстонско-российских связей возьмет на себя новое правительство Юри Ратаса, поскольку заключение конкретных договоров - это задача исполнительной власти.

Урмас Паэт отметил, что санкции не затронули большую часть экономических отношений и сотрудничество в этих областях возможно.