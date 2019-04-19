Паэт: при новой коалиции сдвигов в отношениях между Эстонией и Россией не будет

Экс-министр иностранных дел, евродепутат Урмас Паэт положительно оценил состоявшуюся в четверг первую почти за 10 лет встречу президентов Эстонии и России, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
По мнению реформиста Паэта, который также находился в Москве и принял участие в церемонии открытия отремонтированного посольства Эстонии, даже в условиях непростых отношений руководители государств должны разговаривать друг с другом и держать каналы для общения открытыми, поскольку никто не знает, когда они смогут понадобиться.
По мнению бывшего главы МИДа, теперь важно, какую роль в установлении эстонско-российских связей возьмет на себя новое правительство Юри Ратаса, поскольку заключение конкретных договоров - это задача исполнительной власти.
Урмас Паэт отметил, что санкции не затронули большую часть экономических отношений и сотрудничество в этих областях возможно.
При этом Паэт добавил, что не видит единства в коалиции центристов, EKRE и «Отечество» в российском вопросе и не ожидает сдвигов в этом направлении.