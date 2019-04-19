Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи

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Мещанский суд отклонил иск 72 родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи.

ПРИЧЕМ Кемеровский суд удовлетворил иск к Минобороны России в связи с катастрофой в Сочи, Истицей выступила Лада Шульгина, дочь артиста.https://t.co/PHifVztDrS pic.twitter.com/BONaoEyWxp — Игорь Трунов (@InfoTrunov08) 18 апреля 2019 г.

В интервью российским СМИ Трунов заявил о намерении обжаловать решение Мещанского суда, пишет DW.com.

Родственники 79 человек, погибших в результате катастрофы Ту-154 над Черным морем, добивались компенсаций на общую сумму в 2,1 млрд рублей, ссылаясь на недоплаченные страховые выплаты, а также причиненный им моральный и материальный вред.

Соответчики по делу

В качестве ответчиков выступали страховая компания "Согаз", зарегистрированный в Лондоне перестраховщик MS Amlin и государственная авиакомпания "223 летный отряд" министерства обороны РФ, состоящая в гражданском реестре.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, следовавший в сирийскую провинцию Латакия, разбился в море 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты российских телеканалов. Все находившиеся в самолете погибли.