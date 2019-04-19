Кальюлайд в интервью «Коммерсанту»: я обижаюсь, когда русскоязычное меньшинство называют угрозой для нашей безопасности

«Это была интересная и продолжительная встреча, которая прошла в уважительной атмосфере. Я очень ценю то, что президент Путин согласился провести эту встречу, хотя он знал, что мы будем обсуждать и сложные вопросы тоже. Но между соседями всегда сохраняются какие-то контакты и отношения, и мы нашли способ их обсудить и дать людям надежду на то, что прогресса достичь возможно. Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций, территориальную целостность Украины и Грузии», - сказала президент Эстонии, по словам которой, решение провести встречу возникло в Париже, где отмечалось столетие со дня окончания Первой мировой войны, где она с президентом Владимиром Путиным обменялась парой фраз о возможности устроить встречу.

Президент Эстонии также объяснила, почему при переговорах потребовался переводчик: "Я попросила, чтобы на переговорах присутствовал переводчик, так как не хотела здесь, в России, плохо говорить на языке Пушкина и Лермонтова".

Не обошли стороной и тему русскоязычного населения Эстонии и двухмесячную командировку Кальюлайд в Нарву. Президент Эстонии сообщила, что знает, чем живую говорящие на русском языке жители страны. «В общем, я знаю русских в Эстонии. И часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: "У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности". Я на такое обижаюсь. Другой язык еще не означает других взглядов на жизнь», - заявила она.

Также президент развеяла мифы относительно русскоязычного образования в Эстонии. Корреспондент "Коммерсанта" Галина Дудина поинтересовалась, отвечает ли действительности информация о том, что в Эстонии есть проблема с русскоязычными школами. «Раньше была система 60/40, когда в русскоязычных школах 60% обучения велось на эстонском и 40% на русском, а сейчас все обучение переходит на эстонский?» - поинтересовалась она. Керсти Кальюлайд парировала: «Нет, вы неправы. До девятого класса включительно вы можете 100% предметов изучать на русском. Думаю, это очень щедро со стороны нашего правительства. Такая система сохраняется с момента восстановления нашей независимости, несмотря на то что на ее поддержание требуется немало усилий. Эстония тратит 7% ВВП на образование. Это надо ценить. Это крайне высокий процент. Двуязычность образования, без сомнения, вносит свой вклад в то, что этот показатель столь велик».

Также с Керсти Кальюлайд обсудили проблему безгражданства, скандальные высказывания EKRE и опасения Эстонии относительно российской угрозы.