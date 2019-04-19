Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»

Источник подчеркнул, что понимает желание американского лидера публиковать образы из сериала из-за популярности последнего сезона, однако настаивает на отсутствии у Трампа правовых оснований для использования товарного знака «Игры престолов».

Адвокаты Трампа неоднократно высказывали опасения, что неправомерное использование музыки или образов из сериалов грозит ему преследованием за нарушение авторских прав, пишет агентство.

18 апреля Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов». В январе политик анонсировал строительство стены на границе с Мексикой своим портретом с подписью «The Wall is coming» («Стена близко»), отсылающей к слогану телесаги «Winter is coming» («Зима близко»).