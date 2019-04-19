Галерея: Керсти Кальюлайд почтила память жертв сталинских репрессий

Второй и последний день рабочего визита Керсти Кальюлайд в Москву ознаменовался возложением венка у Монумента памяти жертвам сталинских репрессий.
Памятник был открыт в 2017 году. В церемонии открытия принимали участие президент России Владимир Путин и глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл.
Сегодня президента сопровожда посол Эстонии Маргус Лайдре и дипломатические работники. Были представители Канцелярии президента. Безопасность главы государства обеспечивали российские полицейские, бойцы ОМОН и службы безопасности. Ради Керсти Кальюлад даже перекрыли улицы.