В Пыльвамаа загорелась лесопилка

К приезду спасателей крыша уже проваливалась и горела сплошным пламенем. Пожар случился в сарае, перестроенном под лесопилку, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

«Сначала тушению пожара препятствовало то, что здание не удалось сразу обесточить. Но это не очень сказалось на результате», - отметил он.

Кийк сказал, что это был вызов третьей категории сложности. На месте происшествия были спасатели из Тарту, Отепя и Эльва, а также спасатели-добровольцы из Камбья, Саверна и Тырванди, добавил Кийк.

Тушение всего здания (40x20 метров) продолжалось до утра. Работы по тушению закончили в 9.25. «Поиски одиночных очагов возгорания заняли много времени», - сказал Марек Кийк. Он добавил, что на место происшествия пришел и владелец.