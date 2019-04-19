Пт, 19.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

В Пыльвамаа загорелась лесопилка
Пожар тушили всю ночь

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Тушение пожара. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 03.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Висси, волость Канепи. На месте происшествия выяснилось, что загорелась лесопилка, передает Lõuna-Eesti Postimees.

К приезду спасателей крыша уже проваливалась и горела сплошным пламенем. Пожар случился в сарае, перестроенном под лесопилку, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

«Сначала тушению пожара препятствовало то, что здание не удалось сразу обесточить. Но это не очень сказалось на результате», - отметил он.

Кийк сказал, что это был вызов третьей категории сложности. На месте происшествия были спасатели из Тарту, Отепя и Эльва, а также спасатели-добровольцы из Камбья, Саверна и Тырванди, добавил Кийк.

Тушение всего здания (40x20 метров) продолжалось до утра. Работы по тушению закончили в 9.25. «Поиски одиночных очагов возгорания заняли много времени», - сказал Марек Кийк. Он добавил, что на место происшествия пришел и владелец.

По имеющимся данным, люди не пострадали. Почему случился пожар, выясняется.

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