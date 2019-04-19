Пт, 19.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Россияне: «Нужно чаще встречаться»
Смотрите видео с улиц Москвы

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Двухдневный рабочий визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд подошел к концу. Встречу глав двух стран еще долго будут обсуждать и анализировать. Ясно, что каждая из сторон сделает свои выводы. Нам же стало интересно узнать, а что думают простые россияне?

Слышали ли они о визите, нужны ли такие встречи? Эстония – страна-член Евросоюза, в данном случае это и вопрос санкций – между странами и Россией-ЕС. Как россиянам живется под санкциями? Все эти вопросы мы задали жителям и гостям российской столицы прямо в Александровском саду, под стенами Кремля, в котором встречались президенты.

Что они ответили, смотрите в нашем видеосюжете.

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