Россияне: «Нужно чаще встречаться»

Слышали ли они о визите, нужны ли такие встречи? Эстония – страна-член Евросоюза, в данном случае это и вопрос санкций – между странами и Россией-ЕС. Как россиянам живется под санкциями? Все эти вопросы мы задали жителям и гостям российской столицы прямо в Александровском саду, под стенами Кремля, в котором встречались президенты.