Россияне: «Нужно чаще встречаться»
Двухдневный рабочий визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд подошел к концу. Встречу глав двух стран еще долго будут обсуждать и анализировать. Ясно, что каждая из сторон сделает свои выводы. Нам же стало интересно узнать, а что думают простые россияне?
Слышали ли они о визите, нужны ли такие встречи? Эстония – страна-член Евросоюза, в данном случае это и вопрос санкций – между странами и Россией-ЕС. Как россиянам живется под санкциями? Все эти вопросы мы задали жителям и гостям российской столицы прямо в Александровском саду, под стенами Кремля, в котором встречались президенты.
Что они ответили, смотрите в нашем видеосюжете.