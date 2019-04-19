Пт, 19.04.2019
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В браузере Google Chrome для ПК появится режим чтения

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Логотип Google Chrome. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

Настольный браузер Google Chrome вскоре получит поддержку режима Reader Mode для более удобного чтения информации. Уже сейчас этот режим доступен в сборке Canary, но пока неизвестно, когда он появится в стабильной версии.

Режим чтения реализован примерно так же, как и в некоторых других браузерах, где он уже давно есть, пишет ixbt.com. В частности, со страницы убирается весь лишний контент, так что остается фактически только текст и изображения, относящиеся к материалу на странице.

В браузере Google Chrome для ПК появится режим чтения
 

Reader Mode работает практически на любой страничке, но нужно понимать, что он создан в первую очередь для статей, новостей и прочих форм контента, где в основе лежит текст.

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