В браузере Google Chrome для ПК появится режим чтения

Настольный браузер Google Chrome вскоре получит поддержку режима Reader Mode для более удобного чтения информации. Уже сейчас этот режим доступен в сборке Canary, но пока неизвестно, когда он появится в стабильной версии.
Режим чтения реализован примерно так же, как и в некоторых других браузерах, где он уже давно есть, пишет ixbt.com. В частности, со страницы убирается весь лишний контент, так что остается фактически только текст и изображения, относящиеся к материалу на странице.
Reader Mode работает практически на любой страничке, но нужно понимать, что он создан в первую очередь для статей, новостей и прочих форм контента, где в основе лежит текст.