В Пскове принудительно посадили самолет, летевший со стороны Прибалтики

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства "Интерфакс".

По его словам, на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель.

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области, пилот был задержан.

Как выяснилось позже, самолет оказался российским. Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.