Нужна ваша помощь: юноша из Тюри восстанавливается после страшного несчастного случая

Для того, чтобы Расмус смог снова дышать и восстановиться после травм, он нуждается в основательной физиотерапии, которая стоит достаточно дорого. Лихулаская гимназия номер 77 решила сделать доброе дело и пожертвовать Расмусу доход от выпускного бала.