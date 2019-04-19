Нужна ваша помощь: юноша из Тюри восстанавливается после страшного несчастного случая

Во вчерашней передаче Ringvaade канала ETV сообщили, что в Лихулаской гимназии пройдет школьный выпускной бал, цель которого - собрать деньги для молодого человека из Тюри Расмуса Йухансона, который восстанавливается после несчастного случая, произошедшего восемь месяцев назад, передает Järva Teataja.
Для того, чтобы Расмус смог снова дышать и восстановиться после травм, он нуждается в основательной физиотерапии, которая стоит достаточно дорого. Лихулаская гимназия номер 77 решила сделать доброе дело и пожертвовать Расмусу доход от выпускного бала.
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КАК ПОМОЧЬ
Для помощи Расмусу открыт счет, на который можно сделать пожертвование на имя организатора мероприятия Свеи Стальман (Svea Stahlman) EE521010011819558227 (SEB), вся сумма пойдет на помощь молодому человеку. В описании нужно указать Rasmuse toetuseks.
Также можно сделать перевод напрямую Расмусу: Rasmus Juhanson EE552200221024367692