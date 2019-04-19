"Ээсти 200" идет на выборы в Европарламент под девизом "Больше Эстонии в Европу!"

Партия "Ээсти 200" выступает за лучшую Европу для Эстонии, большую вовлеченность страны в европейские процессы и усиление роли ЕС в мире вплоть до ведущей. Партия предлагает пути обновления и дигитализации, а также сокращения бюрократии в ЕС.