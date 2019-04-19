Пт, 19.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • "Ээсти 200" идет на выборы в Европарламент под девизом "Больше Эстонии в Европу!"

"Ээсти 200" идет на выборы в Европарламент под девизом "Больше Эстонии в Европу!"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Первый номер списка партии "Ээсти 200" Лаури Хуссар.

ФОТО: Tairo Lutter

Партия "Ээсти 200" обнародовала избирательную программу на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент, ее девиз "Больше Эстонии в Европу!", сообщили в пятницу радионовости ERR.

Партия "Ээсти 200" выступает за лучшую Европу для Эстонии, большую вовлеченность страны в европейские процессы и усиление роли ЕС в мире вплоть до ведущей. Партия предлагает пути обновления и дигитализации, а также сокращения бюрократии в ЕС.

По словам лидера списка партии "Ээсти 200" Лаури Хуссара, Европа должна преодолеть внутренний раскол, перейти на более устойчивую экономическую модель и защищать свои границы как физически, так и духовно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ