Дети нашли кокаин на игровой площадке

26-летняя Кэти Боуэлл утверждает, что первый пакет с белым порошком обнаружила ее шестилетняя дочь. Женщина передала его менеджеру игрового центра, а затем вызвала полицию.

Второй пакет с наркотиками отыскал сын ее знакомой, которой играл в бассейне с шариками. «Он сказал нам: "Смотрите, что я нашел", — рассказала Боуэлл. — После этого он бросил его обратно в бассейн». По ее словам, при ней этот пакет так и не достали.