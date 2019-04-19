Возглавить Нарвский колледж Тартуского университета хотят два кандидата

В объявленном в середине марта открытом конкурсе на замещение вакантной должности директора Нарвского колледжа Тартуского университета приняли участие всего два кандидата. Наиболее подходящего из них сенат вуза выберет на своей сессии в мае или июне, передает Rus.ERR.