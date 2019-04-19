Возглавить Нарвский колледж Тартуского университета хотят два кандидата

В объявленном в середине марта открытом конкурсе на замещение вакантной должности директора Нарвского колледжа Тартуского университета приняли участие всего два кандидата. Наиболее подходящего из них сенат вуза выберет на своей сессии в мае или июне, передает Rus.ERR.
Одновременно Тартуский университет приступил к поиску еще четырех руководителей высшего звена, напомнил в пятницу, 19 апреля, портал новостей вещания ERR.ee.
Самым популярным оказался конкурс по поиску канцлера - в нем участвуют 19 кандидатов. Финансовым руководителем Тартуского университета хотят стать 8 человек, на пост директора музея вуза претендуют 5 соискателей, а руководить университетской библиотекой хотят 3 кандидата.