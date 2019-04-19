Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы УЕФА

У победителей дублем отметился Педро (5', 27'), еще один мяч на счету Оливье Жиру (17'). У пражской команды дважды отличился Петр Шевчик (51', 55') и единожды Томаш Соучек (26'). Еще один мяч на 10-й минуте встречи защитник "Славии" Симон Дели отправил в свои ворота.