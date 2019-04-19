Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы УЕФА

В четверг на футбольных полях Европы прошли ответные четвертьфинальные матчи розыгрыша Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определилась четверка сильнейших второго по значимости еврокубка.
Английский футбольный клуб "Челси" дома обыграл чешскую "Славию" со счетом 4:3. Первая встреча также закончилась победой лондонской команды - 1:0, пишет Newsru.com.
У победителей дублем отметился Педро (5', 27'), еще один мяч на счету Оливье Жиру (17'). У пражской команды дважды отличился Петр Шевчик (51', 55') и единожды Томаш Соучек (26'). Еще один мяч на 10-й минуте встречи защитник "Славии" Симон Дели отправил в свои ворота.
В полуфинале "Челси" встретится с немецким "Айнтрахтом", который победил португальскую "Бенфику" благодаря большему количеству голов на чужом поле (2:4, 2:0).
Английский "Арсенал" по сумме двух матчей прошел итальянский "Наполи" (2:0, 1:0) и в полуфинале встретится с "Валенсией", которая в испанском дерби оказалась сильнее "Вильярреала" (3:1, 2:0).
Кого бы вы хотели видеть в бакинском финале? 👊#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/Um1yORB3XX— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.