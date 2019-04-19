Порошенко: Зеленский не сможет противостоять Путину

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности реванша в случае победы своего конкурента Владимира Зеленского на выборах и пообещал продолжить курс на интеграцию страны в Европейский союз.
"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", - сказал Порошенко, выступая на Майдане Независимости в пятницу.
Он заявил о высокой ставке на президентских выборах - продолжит ли Украина свой путь в Европейский союз и НАТО или все будет спущено на тормозах.
"И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи", - отметил президент.
По словам Порошенко, основное задание главы государства - не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины.
"И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?", - отметил Порошенко.
Он также заявил, что в случае избрания президентом 21 апреля гарантирует, что страна пройдет точку невозврата, и никто и никогда больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в Европейский союз.