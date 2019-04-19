Порошенко: Зеленский не сможет противостоять Путину

"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", - сказал Порошенко, выступая на Майдане Независимости в пятницу.

Он заявил о высокой ставке на президентских выборах - продолжит ли Украина свой путь в Европейский союз и НАТО или все будет спущено на тормозах.

"И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи", - отметил президент.

По словам Порошенко, основное задание главы государства - не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины.

"И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?", - отметил Порошенко.