Опубликовано полное видео драки с Кокориным и Мамаевым в московском кафе

На 12-минутной записи можно увидеть, как Александр Кокорин подходит к сидящему за столом Паку, берет стул, как будто хочет его переставить. Находившийся рядом молодой человек попытался удержать Кокорина, ухватив за спинку стула. Но Кокорин выдергивает его и резко бьет чиновника, пишет РБК.

После этого брат Александра Кокорина Кирилл наносит удар, похожий издалека на пощечину, по лицу Пака, наклонившись к нему через стол. Другие присутствующие пытаются остановить конфликт, отводят Кокорина и его брата от стола Пака.

Через некоторое время к столу с Паком подходит отсутствовавший до этого Сергей Гайсин (в костюме и в очках). Видно, что мужчины разговаривают. Далее вспыхивает конфликт между Гайсиным, Кокориным и Павлом Мамаевым.

Мамаев наносит удар в лицо Гайсину, после чего Мамаева оттесняют от Гайсина, а тот пытается достать Мамаева. Гайсина за шею удерживает Александр Протасовицкий. Драку разнимают посетители и персонал кафе.