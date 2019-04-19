Картина дня: реакции на визит Кальюлайд в Москву, дебаты на Украине и надвигающееся тепло

Кальюлайд в интервью «Коммерсанту»: я обижаюсь, когда русскоязычное меньшинство называют угрозой для нашей безопасности

Вчера в Москве впервые с 2008 года состоялись переговоры президентов России и Эстонии. Керсти Кальюлайд принял ее российский коллега Владимир Путин. По итогам переговоров в Кремле рассказали: обсуждались опасения стран Прибалтики насчет «российской угрозы». Есть ли у нее такие опасения и какова сейчас ситуация с правами русскоязычных жителей Эстонии, Керсти Кальюлайд рассказала в интервью «Коммерсанту». Читать далее...

Галерея: Керсти Кальюлайд почтила память жертв сталинских репрессий

Второй и последний день рабочего визита Керсти Кальюлайд в Москву ознаменовался возложением венка у Монумента памяти жертвам сталинских репрессий. Читать далее...

В России о Кальюлайд: "Просто отважная женщина"

Вчера в Москве впервые с 2008 года состоялись переговоры президентов России и Эстонии. Вот как увидел эту встречу специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. Читать далее...

Россияне: «Нужно чаще встречаться»

Двухдневный рабочий визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд подошел к концу. Встречу глав двух стран еще долго будут обсуждать и анализировать. Ясно, что каждая из сторон сделает свои выводы. Нам же стало интересно узнать, а что думают простые россияне? Смотрите видео!

Эстонского аналитика удивила продолжительность встречи Путина и Кальюлайд

Старший научный сотрудник Международного центра оборонных исследований, эксперт по российской политике Кадри Лийк оказалась удивлена тем, что встреча президента России Владимира Путина с главой эстонского государства Керсти Кальюлайд продлилась два с половиной часа. Читать далее...

Литовский министр призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой. Читать далее...

В Пскове принудительно посадили самолет, летевший со стороны Прибалтики

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположив, что он залетел в воздушное пространство РФ со стороны Балтийских стран. Как выяснилось позже, самолет оказался российским. Читать далее...

Март Хельме: мы ничего не знаем о России

Вероятный будущий министр внутренних дел в новой правительственной коалиции и бывший посол Эстонии в Москве, председатель EKRE Март Хельме признался в интервью ERR, что не следил за встречей президентов Эстонии и России и за ее освещением в СМИ, однако он расценивает встречу Керсти Кальюлайд и Владимира Путина как формальность, которая вместе с тем является важным ориентиром. Читать далее...

Видео: во время дебатов Зеленский и Порошенко встали на колени

В Киеве в воскресенье, 19 апреля, в преддверии второго тура выборов президента Украины прошли дебаты главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского. Читать далее...

Галерея: по улицам Таллинна прошел Крестный ход

В Эстонии отмечается Страстная пятница. Эстонская Евангелическая лютеранская церковь (EELK) приглашает всех принять участие в шествии Крестного пути. Читать далее...

Видео: в Петербурге BMW въехал в толпу. У гражданки Эстонии сломан нос, ее муж упал в канал

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки автомобиль сбил пешеходов, в том числе гражданку Эстонии, у которой диагностировали перелом носа. Читать далее...

Пьяный охотник выстрелил собаке в голову

Сегодня в 1.15 ночи в полицию поступил вызов на остров Прангли. Читать далее...

В одном из регионов Эстонии орудует серийный поджигатель? Полиция бьет тревогу

Сегодня после полудня в Пярну, рядом с заводом ДПС Рейдени полиция организовала поиски поджигателя, но не смогла его поймать. Читать далее...

Доставайте купальники! В Эстонию идет аномальное тепло

По данным Службы погоды Эстонии, на следующей неделе в Эстонии установится солнечная погода. Температура воздуха местами поднимется до 19 градусов тепла. Читать далее...

Комментарий семейного врача вызвал бурю в социальных сетях