Картина дня: реакция общественности на визит Кальюлайд в Москву, перехват самолета и надвигающаяся жара

Кальюлайд в интервью «Коммерсанту»: я обижаюсь, когда русскоязычное меньшинство называют угрозой для нашей безопасности

Вчера в Москве впервые с 2008 года состоялись переговоры президентов России и Эстонии. Керсти Кальюлайд принял ее российский коллега Владимир Путин. По итогам переговоров в Кремле рассказали: обсуждались опасения стран Прибалтики насчет «российской угрозы». Есть ли у нее такие опасения и какова сейчас ситуация с правами русскоязычных жителей Эстонии, Керсти Кальюлайд рассказала в интервью «Коммерсанту». Читать далее...

Галерея: Керсти Кальюлайд почтила память жертв сталинских репрессий

Второй и последний день рабочего визита Керсти Кальюлайд в Москву ознаменовался возложением венка у Монумента памяти жертвам сталинских репрессий. Читать далее...

Россияне: «Нужно чаще встречаться»

Двухдневный рабочий визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд подошел к концу. Встречу глав двух стран еще долго будут обсуждать и анализировать. Ясно, что каждая из сторон сделает свои выводы. Нам же стало интересно узнать, а что думают простые россияне? Смотрите видео!

В Пскове принудительно посадили самолет, летевший со стороны Прибалтики

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположив, что он залетел в воздушное пространство РФ со стороны Балтийских стран. Как выяснилось позже, самолет оказался российским. Читать далее...

Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз

В Евросоюзе президентские выборы в Украине перед первым туром комментировали чрезвычайно осторожно не только чиновники, но и евродепутаты и даже эксперты. Они подчеркивали: кого выбирать - это дело одних лишь украинцев, и старались как можно меньше упоминать имена кандидатов. Читать далее...

Доставайте купальники! В Эстонию идет аномальное тепло

По данным Службы погоды Эстонии, на следующей неделе в Эстонии установится солнечная погода. Температура воздуха местами поднимется до 19 градусов тепла. Читать далее...

Галерея: по улицам Таллинна прошло шествие Крестного пути

В Эстонии отмечается Страстная пятница. Эстонская Евангелическая лютеранская церковь (EELK) приглашает всех принять участие в шествии Крестного пути, вспоминающем страдания Христа. Читать далее...

Эстонского аналитика удивила продолжительность встречи Путина и Кальюлайд

Старший научный сотрудник Международного центра оборонных исследований, эксперт по российской политике Кадри Лийк оказалась удивлена тем, что встреча президента России Владимира Путина с главой эстонского государства Керсти Кальюлайд продлилась два с половиной часа. Читать далее...

Литовский министр призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой. Читать далее...

Порошенко: Зеленский не сможет противостоять Путину

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности реванша в случае победы своего конкурента Владимира Зеленского на выборах и пообещал продолжить курс на интеграцию страны в Европейский союз. Читать далее...

Возглавить Нарвский колледж Тартуского университета хотят два кандидата