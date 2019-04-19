Популярная соцсеть оказалась рассадником неонацизма

С октября 2018 года издание изучило девять групп в WhatsApp, участники которых использовали стикеры, прославляющие Третий рейх и Адольфа Гитлера, а также антисемитские стикеры. Члены сообществ отправили друг другу десятки тысяч сообщений, содержащих подобные символы.

Приводятся и названия отдельных групп: «Немецкая буря» и «Международный ку-клукс-клан». В них участвует от 90 до 250 человек. Чтобы присоединиться к ним, нужно получить ссылку-приглашение. Пройдя по ней, любой пользователь мог участвовать в переписке с остальными.

Представитель WhatsApp заявил BuzzFeed News, что антисемитские стикеры неприемлемы. «Мы не приемлем такое на WhatsApp. Мы решительно осуждаем это проявление ненависти. Если пользователь получает стикер с нелегальным контентом, мы просим его сообщить нам об этом», — подчеркнул он.

Издание утверждает, что собрало более 200 стикеров, которые применяют неонацисты. В них используется не только свастика, но также символика и эмблемы военизированных формирований Третьего рейха — СС. Юрист Кристиан Солмеке (Christian Solmecke) подчеркнул, что в рамках немецких законов далеко не всегда пользователей подобных чатов можно наказать за использование фашистской символики. Прецеденты существуют, но для установления противоправного действия нарушитель закона должен поделиться запрещенным контентом сразу с очень большой группой пользователей, заключил эксперт.

В связи с усилением потока мигрантов в Европу начиная с 2015 года в Германииактивизировались неонацисты. Миграционный кризис вызвал волну выступлений в различных европейских городах.