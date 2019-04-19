В одном из регионов Эстонии орудует серийный поджигатель? Полиция бьет тревогу

Возгорание сухой травы, распространившееся на 300 кв.м. - уже четвертый за последние дни ландшафтный пожар в этом районе. Во вторник в Раэкюла на тропе здоровья загорелись два сухих дерева, также подобное возгорание произошло около тропы здоровья.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Виктор Саареметс сказал, что поджог подозревается потому, что трава сама не загорается, а в течение последних дней в этом районе было несколько подозрительных ландшафтных пожаров.

Сегодня к обеду в Центр тревоги поступили два сообщения о возгорании сухой травы. Пожар, распространившийся на 200 кв.м. также произошел в деревне Рийса, волость Тори. После обеда число вызовов, связанных с загоревшейся сухой травой, достигло пяти.

Карта регионов, где существует опасность пожара, в пятницу, 19 апреля. ФОТО: ilmateenistus

Саареметс напоминает, что люди во время работ в саду в праздничные выходные должны быть аккуратны, поскольку согласно карте метеослужбы, в Пярнумаа крайне высока опасность пожара.