В одном из регионов Эстонии орудует серийный поджигатель? Полиция бьет тревогу

Сегодня после полудня в Пярну, рядом с заводом ДПС Рейдени полиция организовала поиски поджигателя, но не смогла его поймать, передает Pärnu Postimees.
Возгорание сухой травы, распространившееся на 300 кв.м. - уже четвертый за последние дни ландшафтный пожар в этом районе. Во вторник в Раэкюла на тропе здоровья загорелись два сухих дерева, также подобное возгорание произошло около тропы здоровья.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Виктор Саареметс сказал, что поджог подозревается потому, что трава сама не загорается, а в течение последних дней в этом районе было несколько подозрительных ландшафтных пожаров.
Сегодня к обеду в Центр тревоги поступили два сообщения о возгорании сухой травы. Пожар, распространившийся на 200 кв.м. также произошел в деревне Рийса, волость Тори. После обеда число вызовов, связанных с загоревшейся сухой травой, достигло пяти.
Саареметс напоминает, что люди во время работ в саду в праздничные выходные должны быть аккуратны, поскольку согласно карте метеослужбы, в Пярнумаа крайне высока опасность пожара.
Дежурный пресс-секретарь добавил, что на выходных к работе приступят следящие за кострами патрули, которые следят за разведением костра и выписывают штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности.