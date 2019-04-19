В Таллинне пройдет конгресс свидетелей Иеговы

Девиз нынешнего конгресса - "Любовь не исчезает никогда", в нем примут участие свидетели Иеговы и их гости со всей Эстонии и зарубежных стран, сообщил член правления Эстонской общины свидетелей Иеговы Лембит Рейле.

Встреча в Эстонии является частью ежегодной серии конференций, проводимых на сотнях языков в более чем 230 странах.