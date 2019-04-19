В Кремле рассказали о связях бизнесменов из РФ со штабом Трампа

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не считает, что подобное взаимодействие нанесло вред внешней политике РФ. "В этом заключается суть работы этих бизнесменов, и описывать контакты таких бизнесменов в подобных документах - это абсурд", - полагает он.

"Они (предприниматели. - Ред.) в силу своих функций общаются с деловыми кругами зарубежных стран, они привлекают инвестиции, поэтому, чем больше они общаются, тем лучше", - считают в Кремле.

При этом Песков в очередной раз высказал мнение, что доклад американского спецпрокурора "не несет сколько-либо аргументированных доказательств" вмешательства РФ в избирательный процесс США.

Комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллерас мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. После ознакомления с результатами расследования в марте 2019 года Барр заявил, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

По словам генпрокурора, в докладе не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным Роберта Мюллера, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.