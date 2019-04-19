В России о Кальюлайд: "Просто отважная женщина"

Про его прошлое ходят разговоры, которые приходится время от времени опровергать Службе внешней разведки России, так что вопрос был непраздный.

— Наверное, с мужем,— пожал плечами эстонский оператор.— Мы не следим за ним.

А вот он, захотел добавить я, за кем-то из вас, может, до сих пор следит.

Журналисты федерального российского телеканала уже доброжелательно спрашивали оператора, почему он так хорошо говорит-по-русски, и он рассказывал, что сам не знает, так как родители его по-русски не говорили, и дети тоже не говорят, а сам он учился в эстонской школе.

Тут мимо пронесся юный личный фотограф эстонского президента в красной бабочке (она порхала словно отдельно от него), а за ним в ослепительном синем платье вошла и сама президент Эстонии Керсти Кальюлайд, высокая и прямая.

— Мы давно не виделись,— сообщил ей президент России.— По-моему, десять лет назад была встреча на высшем уровне. И совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись.

За ее границей или за его? Да, очевидно, что за какой-то до сих пор неурегулированной, с точки зрения Эстонии, российско-эстонской границей.

— Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация,— констатировал российский президент.— Как результат, у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50%. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17%!

То есть не такая уж это и ненормальная ситуация. А если бы еще дольше не виделись, может, и еще подрос бы.

— У нас объективно есть общие интересы,— продолжил Владимир Путин,— связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом…

О проблемах, связанных с тем, что до сих пор не ратифицирован договор о взаимном признании границ между Россией и Эстонией, Владимир Путин ничего не сказал. Возможно, потому, что России он и не нужен.

— Благодарю вас за возможность появиться сегодня здесь! — раскрылась навстречу Владимиру Путину улыбающаяся Керсти Кальюлайд.— Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определенные разногласия.

У себя на родине эстонский президент настаивала, что она едет в Москву прежде всего для того, чтобы открыть здание эстонского посольства в России, и как воспитанный человек она при этом попросила организовать ей тогда уж и встречу с президентом этой страны. Но сейчас обстоятельства поездки выглядели иначе.

Президент Эстонии производила впечатление компромиссной женщины: