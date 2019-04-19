Март Хельме: мы ничего не знаем о России

Вероятный будущий министр внутренних дел в новой правительственной коалиции и бывший посол Эстонии в Москве, председатель EKRE Март Хельме признался в интервью ERR, что не следил за встречей президентов Эстонии и России и за ее освещением в СМИ, однако он расценивает встречу Керсти Кальюлайд и Владимира Путина как формальность, которая вместе с тем является важным ориентиром.
«Осмелюсь сказать, что никаких особенных результатов эта встреча не принесет, это такая встреча для проформы: русские провели расчеты и решили, а почему бы и нет, сделаем, это ни к чему нас не обязывает», - заметил Хельме, добавив, что все равно, принесет ли встреча какие-то реальные результаты или нет, - все же знак подан, и он, по оценке Хельме, позитивный.
«Я вижу здесь и то, что в Москве смотрят на нас не как на утраченную провинцию, самостоятельность которой временна и зависит от усиления России и от формирования международной конъюнктуры: в России смотрят на нас как на государство, чья самостоятельность, конечно, неприятна - самостоятельность утраченной провинции всегда неприятна для империи, - но с которым следует договариваться и продолжать отношения с учетом сложившейся ситуации», - сказал Хельме.
По его оценке, в отличие от эстонцев, россияне более прагматичны: «В плане государственного мышления мы, по сравнению с Россией, совершенно на детском уровне, - заметил он. - Отдельные люди, как я, например, могут понять, как думают русские, но в целом у нас не понимают, у нас какое-то ложное представление, будто бы мы знаем большую Россию - на самом деле у нас нет никакого знания о России, у нас есть только эмоциональное отношение к России, во многом отражающее то, что мы считаем правильным, исходя из того, что считают правильным в Западной Европе».