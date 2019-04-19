Март Хельме: мы ничего не знаем о России

«Осмелюсь сказать, что никаких особенных результатов эта встреча не принесет, это такая встреча для проформы: русские провели расчеты и решили, а почему бы и нет, сделаем, это ни к чему нас не обязывает», - заметил Хельме, добавив, что все равно, принесет ли встреча какие-то реальные результаты или нет, - все же знак подан, и он, по оценке Хельме, позитивный.

«Я вижу здесь и то, что в Москве смотрят на нас не как на утраченную провинцию, самостоятельность которой временна и зависит от усиления России и от формирования международной конъюнктуры: в России смотрят на нас как на государство, чья самостоятельность, конечно, неприятна - самостоятельность утраченной провинции всегда неприятна для империи, - но с которым следует договариваться и продолжать отношения с учетом сложившейся ситуации», - сказал Хельме.