Комментарий семейного врача вызвал бурю в социальных сетях

Руководитель Kirlit Riided Hanneste OÜ Кирлит Тувике рассказала Postimees, что все началось в четверг вечером, когда она случайно заметила, что кто-то поделился публикацией со странички предприятия в Facebook.

Публикацией Кирлит поделились, подписав ее "Что это?" ФОТО: Erakogu

«Вчера я в это не углублялась, но сегодня начала читать комментарии и поняла, что это ненормально», - сказала Тувике, которая и изображена на фото. Она добавила, что фотография была необходима для продажи одежды, чтобы люди могли рассмотреть товары и при необходимости пришли их примерить и посмотреть.

Она сделала публикацию на страничке предприятия в Facebook, написав, что есть новый товар. Кто-то из пользователей поделился этой публикацией, подписав ее «Что это?»

К комментаторам присоединилась и семейный врач Кармен Йоллер, выбранная врачом 2017 года.

«Это просто… (наверное) девушка с тяжелыми нарушениями осанки и водянкой головного мозга. Некрасиво глумиться над инвалидом», - написала она. Семейному врачу написали ответ, спросив, думала ли она прежде, чем написать. Йоллер ответила, что, конечно же, думала, уточнив, что имела в виду, что прежде, чем фотошопить (обрабатывать снимок - ред.) фотограф мог бы ознакомиться с анатомией человека. «Такого низкого качества я давно не видела», - написала Йоллер.

Комментарий семейного врача. ФОТО: Erakogu

Семейный врач Кармен Йоллер сказала Postimees, что не хотела никого унизить. «Мне показалось, что эта фотография обработана, и этот человек на ней выглядел так неестественно. И тогда я прокомментировала», - сказала Йоллер, добавив, что не знала, что эта публикация общедоступна. Она сказала, что публично извинилась сразу после того, как увидела, что ее высказывание не поняли. «Я принесла свои извинения, с моей стороны все решено. Мне очень жаль, если человек не успокоился», - сказала Йоллер.

Действительно, семейный врач принесла извинения публично. «Вижу, что и здесь комментируют мое высказывание. Да, я действительно это написала. Извиняюсь. Я также написала, что беру свои слова обратно, если это не фотошоп, и взяла. Приношу извинения всем, кого задел мой комментарий», - написала она.

Публичные извинения семейного врача. ФОТО: Erakogu

Кармен Йоллер сказала Postimees, что ей действительно показалось, что это плохо обработанное фото или ракурс изменил человека. «На самом деле, камеры смартфонов искажают пропорции, в этом была причина», - сказала Йоллер, добавив, что с ее стороны это просто недоразумение, и что если человеку этого недостаточно, то она не представляет, что еще должна сделать. «Я больше и не могу ничего сделать». Йоллер уточнила, что на самом деле она так не думает, и если у человека есть инвалидность, то она пытается ему помочь, в этом, по ее словам, и состоит ее работа.