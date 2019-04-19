Комментарий семейного врача вызвал бурю в социальных сетях

В четверг вечером в социальных сетях начало распространяться объявление о продаже женской одежды. В комментариях началась травля девушки, демонстрирующей одежду на фото. Одним из комментаторов стала семейный врач Кармен Йоллер, ранее признанная врачом года.
Руководитель Kirlit Riided Hanneste OÜ Кирлит Тувике рассказала Postimees, что все началось в четверг вечером, когда она случайно заметила, что кто-то поделился публикацией со странички предприятия в Facebook.
«Вчера я в это не углублялась, но сегодня начала читать комментарии и поняла, что это ненормально», - сказала Тувике, которая и изображена на фото. Она добавила, что фотография была необходима для продажи одежды, чтобы люди могли рассмотреть товары и при необходимости пришли их примерить и посмотреть.
Она сделала публикацию на страничке предприятия в Facebook, написав, что есть новый товар. Кто-то из пользователей поделился этой публикацией, подписав ее «Что это?»
К комментаторам присоединилась и семейный врач Кармен Йоллер, выбранная врачом 2017 года.
«Это просто… (наверное) девушка с тяжелыми нарушениями осанки и водянкой головного мозга. Некрасиво глумиться над инвалидом», - написала она. Семейному врачу написали ответ, спросив, думала ли она прежде, чем написать. Йоллер ответила, что, конечно же, думала, уточнив, что имела в виду, что прежде, чем фотошопить (обрабатывать снимок - ред.) фотограф мог бы ознакомиться с анатомией человека. «Такого низкого качества я давно не видела», - написала Йоллер.
Семейный врач Кармен Йоллер сказала Postimees, что не хотела никого унизить. «Мне показалось, что эта фотография обработана, и этот человек на ней выглядел так неестественно. И тогда я прокомментировала», - сказала Йоллер, добавив, что не знала, что эта публикация общедоступна. Она сказала, что публично извинилась сразу после того, как увидела, что ее высказывание не поняли. «Я принесла свои извинения, с моей стороны все решено. Мне очень жаль, если человек не успокоился», - сказала Йоллер.
Действительно, семейный врач принесла извинения публично. «Вижу, что и здесь комментируют мое высказывание. Да, я действительно это написала. Извиняюсь. Я также написала, что беру свои слова обратно, если это не фотошоп, и взяла. Приношу извинения всем, кого задел мой комментарий», - написала она.
Кармен Йоллер сказала Postimees, что ей действительно показалось, что это плохо обработанное фото или ракурс изменил человека. «На самом деле, камеры смартфонов искажают пропорции, в этом была причина», - сказала Йоллер, добавив, что с ее стороны это просто недоразумение, и что если человеку этого недостаточно, то она не представляет, что еще должна сделать. «Я больше и не могу ничего сделать». Йоллер уточнила, что на самом деле она так не думает, и если у человека есть инвалидность, то она пытается ему помочь, в этом, по ее словам, и состоит ее работа.
Кирлит Тувике заметила, что публичные извинения кажутся ей скорее самооправданием семейного врача. «Было бы приятнее, если бы она принесла извинения мне лично, а не только трепалась в комментариях», - сказала Тувике.