Видео: во время дебатов Зеленский и Порошенко встали на колени

Кандидаты критикуют друг друга

"Я сам был за господина Порошенко в 2014, но я ошибся. Мы ошиблись", - заявил он. "Я - результат ваших ошибок и обещаний", - добавил политик.

Порошенко в свою очередь напомнил, что Украина - страна, где идет война. По его словам, народ вправе знать, каковы будут действия президента в ответ на эту угрозу. Соперник Зеленского заявил о российской пропаганде и гибридной войне. Он упомянул внешние вызовы и подчеркнул необходимость наличия опыта ведения международных переговоров и управления армией. "Зеленский - слабый кандидат, он не сможет отражать удары Путина", - указал Порошенко.

"Кот в мешке" и "волк в овечьей шкуре"

Дебаты кандидатов продлились ровно час. За это время они затронули проблемы военных действий в Донбассе, коррупции и взаимоотношений с различными официальными лицами РФ, начиная от президента Владимира Путина и заканчивая главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Порошенко обвинил Зеленского в потворствовании олигархам, а также в отказе представить свою налоговую декларацию за 2018 год широкой общественности.

Оппонент главы государства возложил на него и на его окружение ответственность за продажность, задал вопрос о возможных поставках продукции корпорации "Рошен" пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

Он обвинил Порошенко в том, что такой опытный политик тем не менее не может закончить войну на востоке страны. "Это вы должны ответить на вопрос, почему война не закончена", - заявил он. "Вы сказали, что я кот в мешке. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - указал шоумен.

Соперники встали на колени

Соперник шоумена раскритиковал его за то, что тот называл Украину проституткой и просил прощения у Кадырова. Речь идет о видеорепризе о сносе памятника Ленину в Харькове. В нее были добавлены кадры с плачущим главой Чечни. Впоследствии актеру пришлось признаться, что он не видел ролика до выхода в эфир. В ответ на доводы Порошенко шоумен заявил, что никогда в жизни не общался с Кадыровым.

Ближе к концу выступления Зеленский встал на колени, извиняясь перед "каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждым ребенком, не дождавшимся отца, перед каждой женщиной, потерявшей мужа". Порошенко присоединился к нему, опустившись, правда, лишь на одно колено.

В завершение прений глава государства предложил сопернику продолжить дебаты на общественном телевидении.

Больше 20 тысяч зрителей пришли на дебаты

Встреча прошла в национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский" на юге украинской столицы. По данным полиции, на стадионе собрались 22 тысячи зрителей.