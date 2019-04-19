Видео: во время дебатов Зеленский и Порошенко встали на колени

В Киеве в воскресенье, 19 апреля, в преддверии второго тура выборов президента Украины прошли дебаты главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского. Перед началом прений кандидаты пожали друг другу руки. По результатам жеребьевки первым начал выступление Зеленский, пишет DW.
Кандидаты критикуют друг друга
"Я сам был за господина Порошенко в 2014, но я ошибся. Мы ошиблись", - заявил он. "Я - результат ваших ошибок и обещаний", - добавил политик.
Порошенко в свою очередь напомнил, что Украина - страна, где идет война. По его словам, народ вправе знать, каковы будут действия президента в ответ на эту угрозу. Соперник Зеленского заявил о российской пропаганде и гибридной войне. Он упомянул внешние вызовы и подчеркнул необходимость наличия опыта ведения международных переговоров и управления армией. "Зеленский - слабый кандидат, он не сможет отражать удары Путина", - указал Порошенко.
"Кот в мешке" и "волк в овечьей шкуре"
Дебаты кандидатов продлились ровно час. За это время они затронули проблемы военных действий в Донбассе, коррупции и взаимоотношений с различными официальными лицами РФ, начиная от президента Владимира Путина и заканчивая главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Порошенко обвинил Зеленского в потворствовании олигархам, а также в отказе представить свою налоговую декларацию за 2018 год широкой общественности.
Оппонент главы государства возложил на него и на его окружение ответственность за продажность, задал вопрос о возможных поставках продукции корпорации "Рошен" пророссийским сепаратистам на востоке Украины.
Он обвинил Порошенко в том, что такой опытный политик тем не менее не может закончить войну на востоке страны. "Это вы должны ответить на вопрос, почему война не закончена", - заявил он. "Вы сказали, что я кот в мешке. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - указал шоумен.
Соперники встали на колени
Соперник шоумена раскритиковал его за то, что тот называл Украину проституткой и просил прощения у Кадырова. Речь идет о видеорепризе о сносе памятника Ленину в Харькове. В нее были добавлены кадры с плачущим главой Чечни. Впоследствии актеру пришлось признаться, что он не видел ролика до выхода в эфир. В ответ на доводы Порошенко шоумен заявил, что никогда в жизни не общался с Кадыровым.
Ближе к концу выступления Зеленский встал на колени, извиняясь перед "каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждым ребенком, не дождавшимся отца, перед каждой женщиной, потерявшей мужа". Порошенко присоединился к нему, опустившись, правда, лишь на одно колено.
В завершение прений глава государства предложил сопернику продолжить дебаты на общественном телевидении.
Больше 20 тысяч зрителей пришли на дебаты
Встреча прошла в национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский" на юге украинской столицы. По данным полиции, на стадионе собрались 22 тысячи зрителей.
Как передают корреспонденты DW с места событий, на подходах к стадиону было много полиции и сотрудников Национальной гвардии Украины. Зрителей тщательно досматривали и пропускали через рамки металлодетекторов. Попасть внутрь комплекса можно было только по билетам и пригласительным.