Пт, 19.04.2019
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  • Видео: в Петербурге BMW въехал в толпу. У гражданки Эстонии сломан нос, ее муж упал в канал

Видео: в Петербурге BMW въехал в толпу. У гражданки Эстонии сломан нос, ее муж упал в канал

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Avarii Peterburi kesklinnas.

ФОТО: vk.com

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки автомобиль сбил пешеходов, в том числе гражданку Эстонии, у которой диагностировали перелом носа.

48-летняя женщина пострадала, когда BMW, мчавшийся на красный сигнал светофора со скоростью 120 км/ч, зацепил другой автомобиль. Водитель BMW не справился с управлением, и машина врезалась в пешеходов, а потом в дерево, пишет "Фонтанка.ру".

Помимо гражданки Эстонии, пострадал ее 57-летний супруг, который от удара автомобиля вылетел в канал. Его вытащили из воды работники находящегося поблизости плавучего причала.

Сообщается, что у пострадавшего сломана лодыжка. Пока он вместе с супругой остается в больнице. Кроме того, был госпитализирован 31-летний молодой человек, вывихнувший палец на руке.

Еще троих потерпевших из больниц выписали. 77-летнему гражданину Германии с травмами головы разрешили вернуться в отель, домой отпустили и 22-летнюю жительницу Петербурга, у нее сотрясение мозга и ушиб бедра. Также лечиться дома разрешили пострадавшей 12-летней девочке, у нее ушибы и ссадины на левой ноге. 

Виновник ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, - 29-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По сообщению полиции, его семь лет разыскивали в связи с подозрением в покушении на убийство. 

По данным предварительной экспертизы, водитель BMW был трезв.

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