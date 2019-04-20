Хитрый трюк: почему авиарейсы становятся длиннее, а цены на билеты продолжают расти

В 60-е годы полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк занимал пять часов, а рейс до столицы США Вашингтона длился пять часов и 45 минут.

Однако в наше время, несмотря на то, что авиационные технологии и самолеты стали более технологически развитыми, время полетов увеличилось.

Так, например, рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк занимает как минимум шесть часов, а полет из Нью-Йорка в Вашингтон длится 75 минут. Нужно также брать во внимание тот факт, что аэропорты расположены в тех же местах, где и находились 50 лет назад.

Причиной, по которой увеличилось время полетов, является так называемая "набивка". Это один из секретов, о которых сами авиакомпании не хотят говорить публично, особенно потому что это существенно влияет на окружающую среду.

Авиакомпании искусственно увеличивают время полета, которое предусмотрено для путешествия из пункта "А" в пункт "Б" - это и называется "набивкой".

Объяснить это можно тем, что раньше самолеты практически никогда не прибывали в точку назначения в определенное время. Именно поэтому вводятся изменения в график рейсов, но не в саму систему совершения полетов.

Пассажирам данная тактика может казаться безвредной и даже полезной. Например, их не заботит опоздание на полчаса в момент вылета, поскольку самолет все равно прилетит в пункт назначения в определенное время.

Однако этот прием влечет за собой много проблем. Увеличивается не только само время полета, но и создается иллюзия о пунктуальности авиакомпаний. Таким образом предприятия особо не стараются думать о более эффективной и экологически выгодной политике, которая сократила бы длительность авиарейсов.

"В среднем, 30% самолетов приземляются более чем на 15 минут позже назначенного времени даже со всей "набивкой".

Однако все рейсы не "набивают" - это происходит с приблизительно 40% полетов, которые длятся несколько часов", - рассказал журналистам руководитель предприятия по предоставлению авиационных консультаций ATH Group, капитан Майкл Баяда, добавив, что система "набивки" фактически придумана, чтобы одурачить туристов.

"С организаторской точки зрения, авиакомпании не думают об обеспечении дополнительной эффективности. "Набивка" делает полеты дороже, поскольку во время режима холостого хода, неэффективно расходуется горючее. В свою очередь это создает загрязнение. Если бы это изменилось, то в выигрыше были бы и окружающая среда, и потребители, поскольку без "набивки" цены на рейсы уменьшились бы", - пояснил Баяда.

Безусловно, авиакомпании очень хорошо понимают то, насколько высоко пассажиры ценят пунктуальность. Delta Air регулярно совершает длинные перелеты и обеспечивает их своевременное выполнение. Представители авиакомпании указали, что Delta вкладывает как минимум два миллиарда долларов в новые самолеты и структурные единицы.

В то же время они подчеркивают фактор пунктуальности: рейсы, которые всегда прилетают вовремя, влияют на цены авиабилетов, делая их дороже.