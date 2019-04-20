Как все было: встреча Кальюлайд и Путина глазами эстонских журналистов

Начался день с прогулки в Кремль из посольства Эстонии, которое расположено довольно далеко. На месте были эстонские журналисты, а также журналисты "Первого канала" и съемочные группы "Звезды". Сначала журналисты ждали в пожарном бюро напротив посольства. Некоторые стали делать фотографии. Это привлекло внимание охраняющего посольство полицейского, он перешел через дорогу, попросил документы и выяснил, чем занимаются. Слово «Postimees» не сказало ему ровным счетом ничего и он несколько раз переспросил название газеты. Журналист Postimees показал ему выданную российским МИДом аккредитацию, на которой написано название издания. Тогда полицейский отправился в будку для охраны рядом с посольством, вернулся, отдал документы и пожелал удачи.

Во время визита Кальюлайд российская сторона прибегла к методами безопасности, которые в Эстонии редко можно увидеть. Кроме трех полицейских, стоявших рядом с посольством, в нескольких метрах от здания был припаркован автобус, из которых прохожий мог видеть десяток омоновцев, скучающе уткнувшихся в смартфоны. Пять бойцов ОМОН дежурили рядом с автобусом. На вопрос, можно ли их сфотографировать, они решительно ответили, что нельзя ни в коем случае.

Приехавшие освещать встречу эстонские журналисты рядом с посольством разделились на две группы. Фотографов и операторов допустили в Кремль освещать встречу президентов, репортеров не пустили и они остались на открытие посольства. И хотя до встречи глав государств оставалось еще больше часа, фотографы, в их числе Константин Седнев из Postimees, направились в сторону Кремля в сопровождении работника посольства.

Переводчик эстонской стороны на встрече Кальюлайд и Путина Дмитрий Миронов на мероприятии в честь открытия посольства переживает. За последние недели Миронов просмотрел множество документов и договоров, чтобы быть в курсе тем, которые могут обсуждать президенты в ходе встречи. Почему именно его пригласили на столь важное мероприятие, он точно не знает. "Это было решение президентской канцелярии и Министерства иностранных дел", - сказал он.

Выезд эстонского президента в Кремль задерживается. Согласно программе, Путин должен принять Кальюлайд в 13.30, за некоторое время до этого президент прощается с журналистами и в сопровождении советника идет на второй этаж.

Кальюлайд ждет, когда Кремль даст знак, что все готово и она может выезжать. В 13.43 вместе в сопровождении посла Эстонии в России Маргуса Лайдре президент спускается с лестницы, садится в черный Mercedes с флагом и выезжает.

Тяжелая дорога в Кремль

Фотограф Postimees Константин Седнев прибывает на Красную Площадь только тогда, когда открытие посольства уже началось. Проверка безопасности основательная, в самолет попасть намного проще, чем к российскому президенту.