Крайне опасно: синоптики предупреждают жителей Эстонии

Как сообщает метеослужба Эстонии, в большей части страны крайне высокая пожароопасность.
Предупреждение первой степени получили преимущественно южные уезды. Пожароопасность является крайне высокой в уездах Йыгева, Пылва, Тарту, Выру, Валга, Вильянди, Пярну и Ляэне.
От костра может очень легко загореться находящаяся поблизости прошлогодняя трава, оттуда огонь может распространиться в лес, тем самым причиняя большой ущерб окружающей среде. Наряду с деревьями огонь уничтожает также все живые существа — насекомых, земноводных, птиц и небольших млекопитающих. Чтобы предотвратить нарушения и несчастные случаи, инспекторы по всей Эстонии проводят рейды, в том числе совместно со спасателями. Прежде всего нужно, чтобы все действовали внимательно и осторожно.
Министерство окружающей среды также просит из-за засухи не разводить огонь на природе и напоминает, что нельзя сжигать в костре отходы.
Наибольшую опасность огонь представляет малоподвижным и оседлые животные, например, зайчата. В опасности также гнездо стрижей с яйцами, различные виды лягушек, а также яйца и куколки бабочек, жуков и других насекомых, которые расположены в прошлогодней траве и верхнем слое почвы. Многие виды жуков играют важную роль в защите садов и полей, уничтожая вредителей.