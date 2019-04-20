Крайне опасно: синоптики предупреждают жителей Эстонии

От костра может очень легко загореться находящаяся поблизости прошлогодняя трава, оттуда огонь может распространиться в лес, тем самым причиняя большой ущерб окружающей среде. Наряду с деревьями огонь уничтожает также все живые существа — насекомых, земноводных, птиц и небольших млекопитающих. Чтобы предотвратить нарушения и несчастные случаи, инспекторы по всей Эстонии проводят рейды, в том числе совместно со спасателями. Прежде всего нужно, чтобы все действовали внимательно и осторожно.