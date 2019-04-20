Опрос: самая популярная на выборах в Европарламент - Партия реформ

Отдать свои голоса на выборах в Европарламент представителям Партии реформ обещают 32% избирателей, что означает как минимум два мандата, при условии, что у Эстонии есть шесть мест в Европейском парламенте, передает Rus.ERR.
Рейтинг Центристской партии остался на уровне выборов в Рийгикогу – 24%. За представителей Консервативной народной партии (EKRE) проголосовали бы 15%.
Две другие партии, представленные в Рийгикогу, получили менее десяти процентов голосов: за «Отечество» (Isamaa) проголосовали бы 9%, а за Социал-демократическую партию — 7% избирателей. На одном уровне с соцдемами и поддержка партии «Эстония 200» — 7%.