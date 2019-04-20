В Гане преступники похитили почетного консула Эстонии

Освобожденный почетный консул сказал, что в четверг около семи утра он гулял рядом со своим домом, когда примерно через десять минут перед ним остановился Hyundai Elantra белого цвета, находившиеся там мужчины затолкали его в автомобиль, передает GhanaWeb.

В случае сопротивления мужчину угрожали застрелить. Ему угрожали топором и пистолетом, а затем отвезли в какой-то дом. Басбу сказал, что его удерживали в одном из помещений дома и он не имел представления о своем местонахождении.

Из бесед преступников почетный консул понял, что за него хотят выкуп.

Полиция Ганы установила местонахождения почетного консула и преступников и направила на место происшествия отряд, который проник в дом. Преступники оказали полиции сопротивление, однако увидев, что они уступают им, сбежали с места происшествия. Полиции удалось освободить консула, он цел и невредим.

Рядом с домом полиция обнаружила задействованный в нападении Hyundai. В машине был пистолет, заряженный патроном калибра 7,65 мм. В автомобиле также было два топора. Рядом с машиной был мотоцикл Honda, который, по версии полиции, также принадлежит преступникам.