Эстонию раскритиковали в обзоре стартапов

«Время для подобных изменений истекает, поскольку высокая стоимость жизни в Эстонии больше не позволяет создавать здесь девелоперские центры иностранных предприятий. Эстония во многом обязана своих успехом Skype, основатели которого поддерживали другие успешные эстонские стартапы и поощряли рост местной экосистемы», — отмечается в обзоре.

Как и в обзоре за прошлый год, эстонская стартап-среда находится на 13-й позиции в мировом рейтинге благодаря тому, что Эстония является родиной ряда крупных стартапов, и предпринятым государством усилиям, например, программе э-резидентства. В то же время, конкурентоспособность двух вошедших в рейтинг городов — Таллинна и Тарту — заметно снизилась. Таллинн опустился с 50 до 83 позиции, а Тарту с 182 до 226.

Рейтинг возглавляют бесспорный лидер США, за ними следуют Великобритания, Канада и Израиль. Эстонию непосредственно опережает Финляндия, за Эстонией идут Ирландия и Россия.

При составлении рапорта были проанализированы десятки тысяч стартапов из 1000 городов 100 стран, это один из крупнейших обзоров такого рода.