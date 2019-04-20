Стариков больше, чем детей. Куда катится наша планета?
Впервые в истории человечества случилось так, что в мире сейчас больше стариков, чем маленьких детей. Что это означает для всех нас и для будущего нашей планеты?
По данным ООН, в конце 2018 года количество тех, кто преодолел возрастной рубеж в 65 лет, превзошло количество тех, кому менее 5 лет.
На Земле сейчас живет около 705 млн людей, кому за 65. А тех, кто младше пяти, - около 680 млн.
Нынешние тенденции указывают на то, что к 2050 году эта разница станет еще значительнее - на каждого ребенка до пяти лет будет приходиться более чем два старых человека, которым за 65.
Этот тренд демографы обнаружили и отслеживают уже давно: в большинстве стран люди живут все дольше и имеют все меньше детей.
Недостаточно "прибывающих"
Кристофер Маррей, директор Института оценки состояния здравоохранения при Вашингтонском университете, говорит: "Будет очень мало детей и очень много пожилых людей, которым за 65, что сделает очень трудным поддержание мирового сообщества в нормальном состоянии".
Маррей - автор доклада 2018 года, в котором он полагает, что почти половине всех стран мира угрожает "банкротство рождаемости"" - детей рождается недостаточно для того, чтобы поддерживать количество населения того или иного государства.
"Подумайте только о всех глубоких социальных и экономических последствиях, грозящих обществу, в котором дедушек и бабушек больше, чем внуков и внучек", - добавляет он.
Согласно данным Всемирного банка, в 1960 году коэффициент рождаемости в мире составлял около пяти детей на каждую женщину.
Спустя почти 60 лет он сократился вдвое - до 2,4.
В то же время общественно-экономическое развитие пошло на пользу тем, кто родился в наше время. В 1960 году люди в среднем жили чуть дольше 52 лет. Нынешняя же ожидаемая продолжительность жизни в 2017 году достигла 72 лет.
Это означает, что нам нужно все больше и больше ресурсов по мере того, как мы стареем. Давление на пенсионную систему и систему здравоохранения растет.
Доля тех, кому более 65 лет, в некоторых странах и регионах
- Япония 27%
- Италия 23%
- Евросоюз 19,7%
- США 15,4%
- Россия 14,1%
- Китай 10,6%
- Бразилия 8,5%
- Турция 8,15%
- Индия 5,9%
- Иран 5,4%
- Ближний Восток/Северная Африка 4,9%
- Африка к югу от Сахары 3%
Данные ООН/Всемирного банка
Стареющее население
Проблема старения населения острее в развитых странах. Там, как правило, ниже рождаемость, и причина этого, в основном, - экономика: уровень детской смертности ниже, средства контроля над рождаемостью общедоступны, а растить и воспитывать детей - довольно дорого.
В таких странах женщины часто рожают позже и поэтому имеют меньше детей.
Более высокие стандарты жизни означают, что люди живут дольше. Лучший пример - Япония, где ожидаемая продолжительность жизни - около 84 лет (самая высокая в мире) и где 27% населения старше 65 (тоже самый высокий показатель в мире).
А какова в Японии доля тех, кому еще не исполнилось пяти лет? По данным ООН, около 3,85%.
И та, и другая цифры уже давно беспокоят японские власти, и в прошлом году правительство страны объявило о намерении изменить обязательный возраст выхода на пенсию - с 65 до 70 лет.
Если (и когда) это будет воплощено в жизнь, работники в Японии будут выходить на пенсию в более старшем возрасте, чем где-либо в мире.
Но дисбаланс, о котором мы говорим, угрожает и развивающимся странам. В Китае доля пожилых людей меньше, чем в Японии (10,6% от всего населения), но из-за строгих мер по ограничению рождаемости, введенных в 1970-е, во второй по величине экономике мира относительно низкий коэффициент рождаемости - в среднем 1,6 ребенка на женщину.
И тех, кому еще не исполнилось пяти лет, в материковом Китае сейчас менее 6% от всего населения.
Количество детей против качества жизни
Среди государств, где высока рождаемость, доминируют страны Африки.
Например, Нигер - "самая фертильная страна в мире": там в 2017 году в среднем на женщину приходилось 7,2 рождения ребенка.
Однако у тех же самых стран - высокий уровень детской смертности. В Нигере - 85 детей на каждую тысячу, один из самых высоких в мире.
Коэффициент воспроизводства
Для демографов цифра 2,1 - магическая. Считается, что такого коэффициента рождаемости достаточно для того, чтобы население себя воспроизводило.
Наиболее свежие данные ООН показывают: только чуть более половины стран мира (113) отвечают этому требованию.
Исследователи указывают также, что странам с более высокой детской смертностью и более низкой ожидаемой продолжительностью жизни необходим коэффициент 2,3, а этот порог достигнут только 99 государствами.
Из-за сокращения рождаемости во многих странах население, скорее всего, довольно сильно уменьшится - несмотря на то, что общее население планеты растет (ожидается, что к 2024 году оно достигнет восьми миллиардов).
Один из самых экстремальных примеров - Россия: коэффициент рождаемости там - 1,75 ребенка на женщину, и вследствие этого через несколько десятилетий можно ожидать резкого сокращения численности населения.
В Отделе народонаселения ООН подсчитали, что население России уменьшится к 2050 году с нынешних 143 млн человек до 132 млн.
Воздействие на экономику
Уменьшающееся и стареющее население... Это прежде всего означает снижение числа работников, что ведет к снижению продуктивности, ведущей в свою очередь к замедлению экономического роста.
В ноябре прошлого года МВФ предупредил, что из-за стареющего населения экономика Японии в течение следующих 40 лет может сократиться более чем на 25%.
"Демографическая ситуация влияет на все аспекты нашей жизни", - подчеркивает Джордж Лисон, директор Оксфордского института старения населения.
Поможет ли технология справиться с экономическими эффектами стремительно стареющего населения нашей планеты?
Семья и политика
Между тем, среди специалистов достигнут консенсус: правительства должны действовать, чтобы обезвредить "бомбу старения", которая уже тикает.
Китай в 2015 году пересмотрел свою "политику одного ребенка" и в 2018-м дал понять, что через год все ограничения будут сняты. Согласно редакционной статье в газете "Жэньминь жибао", официальном издании ЦК Компартии Китая, рождение детей - это "дело семейное и государственное".
Впрочем, отмена ограничений вряд ли станет панацеей. В 2018 году в Китае родилось 15,2 млн детей - самое низкое количество за более чем 60 последних лет.
Китайские ученые считают причиной такого снижения рождаемости уменьшение числа женщин репродуктивного возраста, а также то, что молодые семьи склонны откладывать рождение детей по финансовым соображениям - особенно те семьи, в которых получившие образование женщины не хотят играть роль, традиционно отведенную им в обществе.
Старше и здоровее
Эксперты в области народонаселения предупреждают: для смягчения эффекта стареющего населения государству нужно заботиться о здоровье пожилых людей.
Здоровые люди способны дольше оставаться трудоспособными, к тому же это снижает расходы на медицинское обслуживание.
Кроме того, как подчеркивают специалисты Международной организации труда, в экономике тех стран, где женщины трудятся наравне с мужчинами, реже бывают спады. Чем больше в рабочей силе доля женщин, тем более устойчива экономика.
Могут ли подобные рекомендации ученых помочь, будут ли услышаны? Часы уже тикают.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.