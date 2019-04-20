Масштабный сбой на сайте: жители Эстонии не могут купить билеты на паромы

Вчера вечером сайт praamid.ee написал на своей странице в Facebook, что из-за технического сбоя не зайти на сайт praamid.ee. Через несколько минут было опубликовано новое сообщение: «Пожалуйста, имейте в виду, что из-за технического сбоя в портах нельзя заплатить за билет банковской картой. Просим иметь при себе наличные деньги. Просим извинения за сложившуюся ситуацию! Решим проблему настолько быстро, насколько возможно».

Через час с проблемой разобрались, однако сегодня у путешественников новая забота - на сайте нельзя купить билеты. «Решим проблему настолько быстро, насколько возможно. Просим извинения за неудобство», - сообщили на странице.

Пресс-секретарь TS Laevad Сирле Арро пояснила, что вчерашний сбой вызвала ошибка в программном обеспечении брандмауэра. «Разработчик знает об ошибке и занимается проблемой. Вчера мы временно решили ее. На обнаружение, реакцию и поиск решения проблемы понадобилось более трех часов», - сказала она.

К настоящему момента восстановлены системы оплаты банковскими картами и все кассы работают. «Сегодня на сайте praamid.ee произошла другая ошибка. Занимаемся ей и вместе с Nortal ищем решение», - сказала Арро.