Масштабный сбой на сайте: жители Эстонии не могут купить билеты на паромы

Вчера на сайте TS Laevad praamid.ee произошел технический сбой, из-за которого те, кто хотел купить билеты, не смогли зайти на страницу. Сегодня сайт доступен, однако в данный момент купить там билеты все еще нельзя, передает Tehnika.
Вчера вечером сайт praamid.ee написал на своей странице в Facebook, что из-за технического сбоя не зайти на сайт praamid.ee. Через несколько минут было опубликовано новое сообщение: «Пожалуйста, имейте в виду, что из-за технического сбоя в портах нельзя заплатить за билет банковской картой. Просим иметь при себе наличные деньги. Просим извинения за сложившуюся ситуацию! Решим проблему настолько быстро, насколько возможно».
Через час с проблемой разобрались, однако сегодня у путешественников новая забота - на сайте нельзя купить билеты. «Решим проблему настолько быстро, насколько возможно. Просим извинения за неудобство», - сообщили на странице.
Пресс-секретарь TS Laevad Сирле Арро пояснила, что вчерашний сбой вызвала ошибка в программном обеспечении брандмауэра. «Разработчик знает об ошибке и занимается проблемой. Вчера мы временно решили ее. На обнаружение, реакцию и поиск решения проблемы понадобилось более трех часов», - сказала она.
К настоящему момента восстановлены системы оплаты банковскими картами и все кассы работают. «Сегодня на сайте praamid.ee произошла другая ошибка. Занимаемся ей и вместе с Nortal ищем решение», - сказала Арро.
TS Laevad в первом квартале года перевезли 345 992 пассажиров, что на шесть процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. На линии Виртсу-Куйвасту обслужили всего 262 390 человек, то есть на 3,5 процента больше, чем за тот же период в прошлом году. На линии Рохукюла-Хельтермаа за три месяца число пассажиров выросла на 15,9 процентов до 83 602 человек. Материнской фирма TS Laevad на бирже указана Tallinna Sadam, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.