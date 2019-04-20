Полиция запретила Сынаялгам находиться в Айдуском парке ветряков в течение четырех дней

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) обратился в четверг, 18 апреля, за помощью к полиции, поскольку застройщик Айдуского ветряного парка отказался приостановить строительство, ссылаясь на значительные финансовые потери. В пятницу, 19 апреля, полиция ввела запрет на въезд в ветропарк в течение четырех дней, передает Rus.ERR.
Еще в начале недели TTJA потребовал от Eleon AS приостановить монтажные работы в ветропарке Айду. Приостановить строительные работы требовали также министр окружающей среды Сийм Кийслер, министерство обороны и министерство юстиции.
В среду TTJA сделал Eleon Green OÜ уже предупреждение о наложении штрафа в размере 17 000 евро.