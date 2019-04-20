Сб, 20.04.2019
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  • Полиция запретила Сынаялгам находиться в Айдуском парке ветряков в течение четырех дней

Полиция запретила Сынаялгам находиться в Айдуском парке ветряков в течение четырех дней

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Tuulepark.

ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) обратился в четверг, 18 апреля, за помощью к полиции, поскольку застройщик Айдуского ветряного парка отказался приостановить строительство, ссылаясь на значительные финансовые потери. В пятницу, 19 апреля, полиция ввела запрет на въезд в ветропарк в течение четырех дней, передает Rus.ERR.

Еще в начале недели TTJA потребовал от Eleon AS приостановить монтажные работы в ветропарке Айду. Приостановить строительные работы требовали также министр окружающей среды Сийм Кийслер, министерство обороны и министерство юстиции.

В среду TTJA сделал Eleon Green OÜ уже предупреждение о наложении штрафа в размере 17 000 евро.

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