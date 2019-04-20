Сб, 20.04.2019
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Встреча Кальюлайд и Путина: глава Грузии позвонила со словами благодарности президенту Эстонии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP / Scanpix

Между президентами Эстонии и Грузии состоялся телефонный разговор. По сообщению пресс-службы президента Грузии, инициатором телефонного разговора стала Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии Керсти Кальюлайд за поднятие вопроса о Грузии на встрече с российским президентом в Москве, сообщает портал Грузия Online.

По словам главы Грузии, президент Эстонии является особым сторонником Грузии. Она отметила, что Керсти Кальюлайд на всех международных и больших форумах использует возможность, чтобы выразить твердую поддержку Грузии.

Президенты Эстонии и России на встрече в Кремле говорили и о Грузии. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью российскому изданию «Коммерсантъ».

«Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций и территориальную целостность Украины и Грузии», — заявила президент Эстонии.

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