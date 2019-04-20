Встреча Кальюлайд и Путина: глава Грузии позвонила со словами благодарности президенту Эстонии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии Керсти Кальюлайд за поднятие вопроса о Грузии на встрече с российским президентом в Москве, сообщает портал Грузия Online.

По словам главы Грузии, президент Эстонии является особым сторонником Грузии. Она отметила, что Керсти Кальюлайд на всех международных и больших форумах использует возможность, чтобы выразить твердую поддержку Грузии.

Президенты Эстонии и России на встрече в Кремле говорили и о Грузии. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью российскому изданию «Коммерсантъ».